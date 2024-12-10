Мужчина погиб при пожаре в Сярьгах

Сообщение о пожаре в садоводстве «Колос» в составе деревни Сярьги во Всеволожском районе Ленобласти поступило в экстренные службы утром 10 декабря.

Огонь удалось ликвидировать спустя 40 минут. На место выезжали дежурные смены 147-й пожарной части Всеволожского отряда «Леноблпожспас» и 94-й пожарно-спасательной части.

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На месте был обнаружен погибший. Его личность, причины смерти и обстоятельства происшествия устанавливаются.