Внедрение Муниципального стандарта поддержки в Ленобласти должно повысить качество жизни семей с детьми

Внедрение Муниципального стандарта поддержки семей с детьми обсудили сегодня, 10 декабря, на Совете по качеству жизни Ленобласти

«Стандарт разработан совместно с профильными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Разработаны «дорожные карты» по внедрению Стандарта. В рамках мониторинга первого этапа реализации сможем определить базовую — целевую модель», — отметила председатель комитета соцзащиты Ленобласти Анастасия Толмачева.

Основная цель внедрения Муниципального стандарта — это повысить эффективность мер поддержки семей и улучшить качество их жизни. Муниципальный стандарт проходит по 7 направлениям:

1. Обеспечение земельными участками и развитие инфраструктуры.

2. Строительство детских садов и школ.

3. Создание спортивных и детских игровых площадок.

4. Оказание адресной помощи семьям.

5. Организация досуга.

6. Поощрение за воспитание детей.

7. Сохранение семейных ценностей и традиций.

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Отметим, что в Ленобласти работает уже четыре Семейных МФЦ. Это учреждения социального обслуживания и сопровождения семей с детьми, которые нуждаются в поддержке государства. В отличие от МФЦ, здесь получают не госуслуги, а консультации — психологов, юристов и социальных работников. Также здесь проинформируют о пособиях, субсидиях и социальных программах.