Внедрение Муниципального стандарта поддержки в Ленобласти должно повысить качество жизни семей с детьми

Внедрение Муниципального стандарта поддержки семей с детьми обсудили сегодня, 10 декабря, на Совете по качеству жизни Ленобласти
Основная цель внедрения Муниципального стандарта — это повысить эффективность мер поддержки семей и улучшить качество их жизни. Муниципальный стандарт проходит по 7 направлениям:
1. Обеспечение земельными участками и развитие инфраструктуры.
2. Строительство детских садов и школ.
3. Создание спортивных и детских игровых площадок.
4. Оказание адресной помощи семьям.
5. Организация досуга.
6. Поощрение за воспитание детей.
7. Сохранение семейных ценностей и традиций.
Отметим, что в Ленобласти работает уже четыре Семейных МФЦ. Это учреждения социального обслуживания и сопровождения семей с детьми, которые нуждаются в поддержке государства. В отличие от МФЦ, здесь получают не госуслуги, а консультации — психологов, юристов и социальных работников. Также здесь проинформируют о пособиях, субсидиях и социальных программах.