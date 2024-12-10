Внедрение Муниципального стандарта поддержки в Ленобласти должно повысить качество жизни семей с детьми

Поделиться

Внедрение Муниципального стандарта поддержки семей с детьми обсудили сегодня, 10 декабря, на Совете по качеству жизни Ленобласти

«Стандарт разработан совместно с профильными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Разработаны «дорожные карты» по внедрению Стандарта. В рамках мониторинга первого этапа реализации сможем определить базовую — целевую модель», — отметила председатель комитета соцзащиты Ленобласти Анастасия Толмачева.

Основная цель внедрения Муниципального стандарта — это повысить эффективность мер поддержки семей и улучшить качество их жизни. Муниципальный стандарт проходит по 7 направлениям:

1. Обеспечение земельными участками и развитие инфраструктуры.
2. Строительство детских садов и школ.
3. Создание спортивных и детских игровых площадок.
4. Оказание адресной помощи семьям.
5. Организация досуга.
6. Поощрение за воспитание детей.
7. Сохранение семейных ценностей и традиций.

Вам будет интересно
Внедрение Муниципального стандарта поддержки в Ленобласти должно повысить качество жизни семей с детьми стандарт по, Ленобласть, Анастасия Толмачева
Ленобласть готовит новые меры поддержки семей
О них рассказал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. В Ленинградской области ведется работа по расширению мер поддержки семей с детьми. В...
17.05.2024 377

Отметим, что в Ленобласти работает уже четыре Семейных МФЦ. Это учреждения социального обслуживания и сопровождения семей с детьми, которые нуждаются в поддержке государства. В отличие от МФЦ, здесь получают не госуслуги, а консультации — психологов, юристов и социальных работников. Также здесь проинформируют о пособиях, субсидиях и социальных программах.

Автор