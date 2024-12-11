Подросток ограбил пенсионера в Ленобласти. Когда его поймали, он обвинил свою жертву в домогательствах

В полицию 10 декабря обратился 62-летний житель Подпорожья. Мужчина рассказал, что его ограбил 15-летний подросток – применил силу и забрал золотой перстень.

По предварительным данным, 9 декабря около 22:00 пенсионер встретил на улице знакомого подростка и предложил зайти в гости, выпить кофе. Около полуночи гость вышел из парадной дома на Больничной улице и напал на ленинградца.

Подозреваемого оперативно задержали, золотой перстень изъяли. В отношении подростка заведено уголовное дело о грабеже. В тот же день мать школьника написала в полицию ответное заявление. Она заявила, что 62-летний мужчина домогался ее сына.

По факту случившегося проводится проверка. Известно, что подросток состоит на учете в полиции.