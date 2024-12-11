Матвиенко раскритиковала Минцифры за ситуацию с «Почтой России»

Отсутствие должной стратегии развития компании привело к огромным долгам и серьезной нехватке кадров.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минцифры РФ и главу ведомства Максута Шадаева за отсутствие необходимых мер по развитию «Почты России». Сейчас компания имеет огромные долги и дефицит кадров в количестве семи тысяч человек.

Основное качество любого руководителя — это умение принимать решения. Необходимо избегать затягивания обсуждений и поиска оправданий, почему что-то нельзя сделать. К сожалению, вы, как министр, отвечающий за почту, так и не приняли необходимых решений, — цитирует Матвиенко ТАСС.