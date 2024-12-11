Утвержден график сдачи ЕГЭ в 2025 году

Его подготовили Минпросвещения и Рособрнадзор.

В России определились с датами сдачи Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2025 году.

Основной период ЕГЭ для выпускников стартует 23 мая, когда пройдут испытания по истории, литературе и химии. Заключительные экзамены, включая иностранные языки и информатику, намечены на 11 июня. Пересдача будет возможна 3 и 4 июля.

Полный график ниже выглядит следующим образом: