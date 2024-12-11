Утвержден график сдачи ЕГЭ в 2025 году

Его подготовили Минпросвещения и Рособрнадзор.
В России определились с датами сдачи Единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в 2025 году.
Основной период ЕГЭ для выпускников стартует 23 мая, когда пройдут испытания по истории, литературе и химии. Заключительные экзамены, включая иностранные языки и информатику, намечены на 11 июня. Пересдача будет возможна 3 и 4 июля.
Полный график ниже выглядит следующим образом:
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