«Стали почти в два раза больше»: манулы из Ленинградского зоопарка готовы к зиме

Хищники из семейства кошачьих успешно завершили зажировку. Холода им теперь не страшны.
Манулы из Ленинградского зоопарка завершили подготовку к зимнему сезону. К наступлению холодов животные набрали почти вдвое больше своего веса.
Они округлились и приняли идеальную форму. Намика зажировалась раньше всех. Уже около трех недель она оставляет часть кормов. Свэн и Шу только недавно перестали съедать полные порции. Аппетит и активность у манульей семьи поубавились, — рассказали в Ленинградском зоопарке.
Свэн весит семь килограммов, Намика — 6,5, а Шу — 6,4 килограмма. Ожидается, что к концу зимы или началу весны манулы постепенно похудеют до 4,5 килограммов.
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11.12.2024 7238