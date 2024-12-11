Желтый уровень погодной опасности введен до конца рабочей недели.
В Ленинградской области и Санкт-Петербурге продлили «желтый» уровень погодной опасности до 13 декабря из-за сильных порывов ветра.
По данным Гидрометцентра России, скорость ветра в агломерации достигнет местами 17 метров в секунду.
Предупреждение о непогоде продлится до 9 утра пятницы.
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