Желтый уровень погодной опасности введен до конца рабочей недели.

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге продлили «желтый» уровень погодной опасности до 13 декабря из-за сильных порывов ветра.

По данным Гидрометцентра России, скорость ветра в агломерации достигнет местами 17 метров в секунду.

Предупреждение о непогоде продлится до 9 утра пятницы.