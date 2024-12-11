В Ленобласти снова ввели предупреждение о непогоде

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Желтый уровень погодной опасности введен до конца рабочей недели.

В Ленинградской области и Санкт-Петербурге продлили «желтый» уровень погодной опасности до 13 декабря из-за сильных порывов ветра.

По данным Гидрометцентра России, скорость ветра в агломерации достигнет местами 17 метров в секунду.

Предупреждение о непогоде продлится до 9 утра пятницы.

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