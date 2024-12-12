Александр Дрозденко поздравил жителей Ленобласти с Днем Конституции РФ

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил жителей региона с Днем Конституции Российской Федерации, который отмечается 12 декабря.

В своем поздравлении глава региона отметил, что Конституция закрепляет ценности, которые являются основой общества: достоинство человека, права и свободы, равенство перед законом, справедливость и солидарность, наши традиционные духовные и нравственные ценности.

Губернатор призвал жителей вспомнить, насколько важна гражданская ответственность и активное участие в жизни общества.

«Призываю всех быть неравнодушными и помнить, что каждый из нас вносит свой уникальный вклад в общее благо — и именно это делает нашу Родину сильной», — говорится в поздравлении.