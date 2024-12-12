Водитель с полсотней штрафов насмерть сбил пенсионерку под Тосно

Смертельный наезд на пешехода произошел днем 11 декабря на шестом километре дороги «Ушаки — Рублево – Гуммолово» в Тосненском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 39-летний житель Сестрорецка наехал на 85-летнюю петербурженку, которая шла по краю проезжей части, оступилась и упала на проезжавший мимо автомобиль.

Известно, что с начала года водитель получил 52 штрафа за нарушение ПДД, большая часть — за превышение скорости. Проводится проверка.