Водитель с полсотней штрафов насмерть сбил пенсионерку под Тосно

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Смертельный наезд на пешехода произошел днем 11 декабря на шестом километре дороги «Ушаки — Рублево – Гуммолово» в Тосненском районе Ленобласти.

По предварительным данным, 39-летний житель Сестрорецка наехал на 85-летнюю петербурженку, которая шла по краю проезжей части, оступилась и упала на проезжавший мимо автомобиль.

Известно, что с начала года водитель получил 52 штрафа за нарушение ПДД, большая часть — за превышение скорости. Проводится проверка.

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10.12.2024 163
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