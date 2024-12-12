Агентство экономического развития Ленобласти признано лучшим в России

Награду из рук зампреда Правительства России Александра Новака получила директор АЭРЛО Анастасия Михальченко на национальной премии «Лидеры инвестиционного развития-2024».
Также Ленобласть одержала победу еще в трех номинациях:
— «Лучший инвестпортал» — портал АЭРЛО,
— «Лучшая масштабируемая практика» — ленинградский «Зеленый коридор»,
— «Лучший инвеступолномоченный» – Юлия Богомазова из Кингисеппского района.
Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.
И система «Зеленый коридор для инвестора», куда включены органы исполнительной власти Ленобласти, органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации. По ссылке собраны все ответы на главный вопрос.