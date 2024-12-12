Агентство экономического развития Ленобласти признано лучшим в России

Награду из рук зампреда Правительства России Александра Новака получила директор АЭРЛО Анастасия Михальченко на национальной премии «Лидеры инвестиционного развития-2024».

В Ленобласти самый большой портфель промышленных инвестиций в стране – более 6,2 триллионов рублей, на сопровождении в областном инвестагентстве – свыше 300 активных проектов, — отметил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Также Ленобласть одержала победу еще в трех номинациях:

— «Лучший инвестпортал» — портал АЭРЛО,

— «Лучшая масштабируемая практика» — ленинградский «Зеленый коридор»,

— «Лучший инвеступолномоченный» – Юлия Богомазова из Кингисеппского района.

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Помочь инвесторам с реализацией их инициатив на территории 47 региона готово Агентство экономического развития Ленобласти. Найти площадку для размещения нового производства в Ленобласти теперь можно в один клик — с помощью мобильного приложения и с учетом инфраструктурных потребностей проекта.

И система «Зеленый коридор для инвестора», куда включены органы исполнительной власти Ленобласти, органы местного самоуправления и ресурсоснабжающие организации. По ссылке собраны все ответы на главный вопрос.