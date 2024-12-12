В Киришах нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен войны

Боеприпас времен войны нашли неподалеку от мемориала «Эхо войны» в Киришах Ленобласти.

Прибывшая на место группа разминирования ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии обнаружила неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны калибра 150 мм, он был состоянии коррозии. При проверке прилегающей территории обнаружен еще один снаряд – минометную мину калибра 50 мм.

Оба боеприпаса вывезены на специализированный полигон для уничтожения.