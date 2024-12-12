Нетрезвый мужчина выжил после столкновения с электричкой под Всеволожском

Происшествие у железнодорожной станции Кирпичный Завод во Всеволожском районе Ленобласти произошло накануне вечером.

По данным УТ МВД по СЗФО, машинист электрички сообщением «Петрокрепость — Санкт-Петербург», заметив идущего рядом с железнодорожным полотном мужчину, подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Пострадавшего — 52-летнего местного жителя — госпитализировали, он был пьян. Проводится проверка, обстоятельства случившегося уточняются.