Новый циклон принесет в Петербург и Ленобласть снегопады

Влияние циклона ожидается во второй половине недели.

С четверга формировать погоду в Петербурге и Ленобласти будет новый циклон, который принесет в агломерацию снегопады. Как отметил синоптик Александр Колесов, снега будет очень много.

Завтра вечером он уже будет подходить к Ленинградской области с северо-запада. Смещаться центр циклона будет через Прибалтику, так что нам достанется много снега на выходных. Во второй половине воскресенья снег должен уже прекращаться в Санкт-Петербурге, но успеет насыпать хорошо. Так что к концу дня субботы можно ждать и в Санкт-Петербурге сильный снег, а не только на территории Ленинградской области, — рассказал синоптик.