Советник Байдена признал бесполезность танков Abrams на Украине

Салливан оправдался, что боевые машины поставлялись в неполной комплектации.

Советник по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан признал, что передача танков Abrams Украине не сыграла особой роли. При этом американский политик утверждает, что боевые машины поставлялись в неполной комплектации.

Что касается танков Abrams, мы отправили танки Abrams на Украину <…> Эти танковые подразделения на самом деле недоукомплектованы, поэтому это не самая полезная часть техники для них в этом конфликте, — цитируют Салливана иностранные СМИ.