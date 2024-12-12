Подобные вспышки заболеваемости фиксируются едва ли не каждую неделю в разных уголках мира, заявила глава Роспотребнадзора.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о высоком риске передачи птичьего гриппа людям. По ее словам, в настоящее время существует серьезная угроза высокопатогенного гриппа птиц и межвидового перехода вируса.

Практически еженедельно мы получаем информацию о том, что в той или иной стране зарегистрированы случаи заболевания людей высокопатогенным гриппом птиц разных геновариантов, — заявила Попова.