Жители России выбрали главный национальный вид спорта

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян о национальных видах спорта.

На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27 % респондентов ответили «хоккей». Второе место разделили фигурное катание и футбол – эти варианты назвали по 9 % опрошенных.

Выбравшие хоккей объяснили это достижениями сборной России и апеллировали к историческому развитию этого вида спорта в стране. Кроме того, респонденты отметили влияние климата.