Жители России выбрали главный национальный вид спорта

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Спорт
Фото: Baltphoto.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян о национальных видах спорта.  

На вопрос, какой вид спорта опрошенные назвали бы национальным, 27 % респондентов ответили «хоккей». Второе место разделили фигурное катание и футбол – эти варианты назвали по 9 % опрошенных.

Выбравшие хоккей объяснили это достижениями сборной России и апеллировали к историческому развитию этого вида спорта в стране. Кроме того, респонденты отметили влияние климата.

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24.05.2022 1206
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