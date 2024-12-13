В Госдуме предложили обязать геймеров проходить идентификацию через «Госуслуги», чтобы поиграть в игры

Депутаты и сенаторы, среди которых члены комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин и Антон Немкин, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, а также сенаторы Артем Шейкин, Лилия Гумерова и Наталья Кувшинова, подготовили законопроект, предусматривающий обязательную идентификацию пользователей видеоигр и проведение экспертизы их содержания.

Согласно законопроекту, игровые платформы, включая иностранные сервисы, такие как Steam и GOG, обязаны будут проводить идентификацию пользователей через номер телефона, портал «Госуслуги» или Единую биометрическую систему.

Также вводится обязанность информировать геймеров о содержании игр, включая сцены насилия, употребление алкоголя и курения, или элементы, вызывающие страх и панику.

Представители игровой индустрии критикуют инициативу, считая ее преждевременной и затрудняющей работу российских разработчиков.

​В случае принятия законопроекта в текущей такие иностранные сервисы вряд ли будут исполнять требование закона, что, в свою очередь, может послужить предлогом для их блокировки. При этом ограничения поставят российских разработчиков в невыгодное положение, ведь именно им в любом случае придется нести административные и финансовые затраты на подключение к системам идентификации.