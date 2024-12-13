Ленинградец получил ожоги четверти тела третьей степени у себя дома и вызвал скорую. Пожара не было

В полицию Волховского района 13 декабря около 00:30 сообщили о госпитализации в тяжелом состоянии 52-летнего жителя дома на улице Молодежной в Волхове.
Медики диагностировали термические ожоги пламенем туловища, конечностей и шеи первой и третьей степени. Площадь повреждения составила 25%.
Пострадавшего поместили в реанимацию. По предварительным данным, пожара в квартире не было, и он сам вызвал врачей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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