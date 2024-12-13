«На Северный Полюс не еду»: учитель из Выборга стала амбассадором «Атомного урока»

Педагог из Ленинградской области Снежана Хомета попала в финал всероссийского конкурса «Атомный урок» и в итоге стала его амбассадором.
В России завершился конкурс «Атомный урок» — уникальный проект, реализуемый в рамках научно-просветительской программы Атомариум, и который знакомит педагогов и их учеников с миром атомных технологий.
Ленинградскую область на конкурсе представляла педагог-дефектолог МБОУ «СОШ №10» из Выборга Снежана Алексеевна Хомета. Она сумела не только пробиться в финал, но и стала амбассадором «Атомного урока».
Победитель конкурса сможет провести занятия в разных городах страны, а также примет участие в арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний», отправившись к Северному Полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы».
На Северный полюс не еду, но зато стала амбассадором «Атомного урока», — обратилась Снежана Алексеевна к нашей редакции.
Вам будет интересно
Издание Фонтанка.ру подвело итоги ежегодной премии «Признание и влияние». Две награды получили представители Ленинградской области. Видео: администрация Ленобласти. Так, в номинации «Сервис...
13.12.2024 97