«На Северный Полюс не еду»: учитель из Выборга стала амбассадором «Атомного урока»

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Педагог из Ленинградской области Снежана Хомета попала в финал всероссийского конкурса «Атомный урок» и в итоге стала его амбассадором.

В России завершился конкурс «Атомный урок» — уникальный проект, реализуемый в рамках научно-просветительской программы Атомариум, и который знакомит педагогов и их учеников с миром атомных технологий.

Ленинградскую область на конкурсе представляла педагог-дефектолог МБОУ «СОШ №10» из Выборга Снежана Алексеевна Хомета. Она сумела не только пробиться в финал, но и стала амбассадором «Атомного урока».

Победитель конкурса сможет провести занятия в разных городах страны, а также примет участие в арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний», отправившись  к Северному Полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы».

На Северный полюс не еду, но зато стала амбассадором «Атомного урока», — обратилась Снежана Алексеевна к нашей редакции.
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