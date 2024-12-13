Более 3 млрд рублей выделили на ремонт социальных учреждений в Петербурге

Александр Беглов на прямой линии с жителями объявил, что в Санкт-Петербурге продолжат ремонтировать и оснащать социальные учреждения в 2025 году. На эти мероприятия в казну заложили 3,5 миллиарда рублей, сообщает «Бриф».

По словам Александра Беглова, эти деньги дадут возможность поддерживать и улучшать состояние важных объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Также градоначальник рассказал о выделении средств на завершение трех соцобъектов. Это детские интернаты в Павловске и Ушково, а также новый корпус интерната для ветеранов войны и труда «Красная звезда». Еще два учреждения начнут проектировать в 2025 году.