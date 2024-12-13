Прекращено дело о жестоком обращении с котом Твиксом

Правоохранительные органы прекратили уголовное дело о жестоком обращении с котом Твиксом, который умер после того, как проводница высадила его из поезда на улицу в мороз.

Как сообщил ТАСС юрист Сергей Егоров, представляющий интересы хозяина животного, уголовное дело перекрещено-за отсутствия состава преступления. Проводницу признали невиновной. В связи с этим хозяин кота больше не считается потерпевшим.

Напомним, Твикса спустили с поезда 11 января, когда тот выбрался из сумки-переноски по недосмотру сопровождающего. При этом на него был оформлен билет. 20 января стало известно, что Твикс погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

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После инцидента в РЖД пересмотрели правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования. В частности, проводникам запретили высаживать их из поездов.