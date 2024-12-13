Минобороны: за неделю в российский плен сдались 87 украинских военнослужащих

Министерство обороны России публикует данные о ходе спецоперации за неделю.
С 7 по 13 декабря ВС РФ нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. Все цели ударов достигнуты.
В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате активных наступательных действий освобождены населенные пункты Плехово, Дарьино и Новоивановка в Курской области.
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодное тактическое положение. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, в результате решительных действий освободили населенные пункты Желтое, Берестки и Заря в ДНР.
Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.
Уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ольха».
Средствами противовоздушной обороны сбиты 21 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 12 «Vampire» чешского производства, а также 279 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Морской авиацией и катерами охраны водного района Черноморского флота уничтожены восемь безэкипажных катеров.
В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 87 украинских военнослужащих.