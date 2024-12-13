Десяткам депутатов в Швейцарии прислали письма с черным порошком

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Состав неизвестного вещества устанавливает экспертиза.

порядка ста депутатов Швейцарии получили письма с неизвестным черным порошком. По информации иностранных СМИ, полиция пока не смогла определить состав вещества, но считает его безопасным.

В полученных письмах упоминаются погибшие дети в Газе и содержатся шокирующие фотографии. Автор писем считает швейцарских парламентариев виновными в трагедии и утверждает, что «запах этого черного пороха» ощущается по всему палестинскому региону.

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