Десяткам депутатов в Швейцарии прислали письма с черным порошком

Состав неизвестного вещества устанавливает экспертиза.

порядка ста депутатов Швейцарии получили письма с неизвестным черным порошком. По информации иностранных СМИ, полиция пока не смогла определить состав вещества, но считает его безопасным.

В полученных письмах упоминаются погибшие дети в Газе и содержатся шокирующие фотографии. Автор писем считает швейцарских парламентариев виновными в трагедии и утверждает, что «запах этого черного пороха» ощущается по всему палестинскому региону.