Ленобласть поделится опытом создания экотроп с Якутией

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Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали регионы в пятницу.

Ленинградская область поделится своим опытом по созданию экологических троп Республикой Якутия. Соглашение о сотрудничестве 13 декабря подписал глава комитета по природным ресурсам 47-го региона Федор Стулов и министр экологии республики Евгений Перфильев.

Якутия, учитывая ее лесной фонд в 250 млн гектар, очень заинтересована в сохранении уникальной природы и развитию туристической инфраструктуры. В этом республике помогут практики, реализуемые в Ленинградской области.

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