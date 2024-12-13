Ленобласть поделится опытом создания экотроп с Якутией

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали регионы в пятницу.
Ленинградская область поделится своим опытом по созданию экологических троп Республикой Якутия. Соглашение о сотрудничестве 13 декабря подписал глава комитета по природным ресурсам 47-го региона Федор Стулов и министр экологии республики Евгений Перфильев.
Якутия, учитывая ее лесной фонд в 250 млн гектар, очень заинтересована в сохранении уникальной природы и развитию туристической инфраструктуры. В этом республике помогут практики, реализуемые в Ленинградской области.
Вам будет интересно
Педагог из Ленинградской области Снежана Хомета попала в финал всероссийского конкурса «Атомный урок» и в итоге стала его амбассадором. В России...
13.12.2024 85