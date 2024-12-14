Поставщики раскрыли причину роста цен на кофе

По словам участника рынка, напиток дорожает из-за постоянно растущего спроса.

Цены на кофе продолжают расти на глобальном рынке, поскольку темпы потребления опережают производство. Об этом РИА Новости заявил представитель крупного кофейного бренда Сергей Юшин.

Сейчас исторически кофе действительно находится на невероятно высоких ценовых уровнях и причин этому несколько. Из фундаментальных, несколько лет подряд потребление кофе в мире опережало темпы производства <…> Кроме того, сбор урожая во Вьетнаме отстает от графика из-за плохой погоды, мешающей сбору Робусты, — заявил он.

Кроме того, участники рынка испытывают проблемы с отгрузками из крупнейшего порта Южной Америки. Недостаточная портовая инфраструктура и дефицит контейнеров усугубляют ситуацию, приводя к задержкам поставок. Также на ситуации сказываются геополитические конфликты в районе Красного моря, добавил эксперт.