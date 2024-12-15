Серьги, часы, цепочку и браслет украли из дома во Всеволожском районе

Полиция проверяет обстоятельства кражи в коттеджном поселке Хапо-Ое во Всеволожском районе. Вечером 14 декабря в полицию обратилась 35-летняя хозяйка двухэтажного дома.
Женщина сообщила, что неизвестный проник в жилище, отжав стеклопакет на втором этаже. Пропали серьги, часы, цепочка и браслет на общую сумму чуть более 60 тысяч рублей.
Известно, что дом был обнесен сеткой-рабицей, но оставался без присмотра несколько часов. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
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05.02.2021 4896