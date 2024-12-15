Дмитрий Медведев полагает, что у России могут появиться новые регионы

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает возможным появление в составе России новых регионов. Об этом он сообщил в ходе выступления на съезде партии «Единая Россия».
«Будем заниматься этим в рамках Народной программы, в которую включен раздел «Развитие новых регионов». Кстати, этот опыт может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Ведь это возможно», — отметил Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что потенциал новых субъектов России, таких как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, необходимо использовать в полной мере.
«Каждый из новых субъектов России станет драйвером развития страны», — добавил Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности также сделал несколько других заявлений:
- Надо пресекать любые попытки расколоть общество, посеять межнациональную и межконфессиональную рознь, извратить и переписать историю.
- Россию в формировании многополярного мира поддерживают десятки стран глобального Юга и Востока.
- Нужно направить все силы на сохранение гражданского мира и единства общества.
- К диалогу с Россией готовы трезвые силы на Западе.
Вам будет интересно
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил наличие на территории страны «десятков» ядерных боеголовок. По его словам, размещение прошло незаметно для западных...
10.12.2024 362