Дмитрий Медведев полагает, что у России могут появиться новые регионы

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает возможным появление в составе России новых регионов. Об этом он сообщил в ходе выступления на съезде партии «Единая Россия».

«Будем заниматься этим в рамках Народной программы, в которую включен раздел «Развитие новых регионов». Кстати, этот опыт может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Ведь это возможно», — отметил Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что потенциал новых субъектов России, таких как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, необходимо использовать в полной мере.

«Каждый из новых субъектов России станет драйвером развития страны», — добавил Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности также сделал несколько других заявлений:

Надо пресекать любые попытки расколоть общество, посеять межнациональную и межконфессиональную рознь, извратить и переписать историю.

Россию в формировании многополярного мира поддерживают десятки стран глобального Юга и Востока.

Нужно направить все силы на сохранение гражданского мира и единства общества.

К диалогу с Россией готовы трезвые силы на Западе.