В Ленобласти раскрыли канал незаконной миграции: обыски, поддельные документы ФСБ и МВД, миллионы рублей наличными

В Ленинградской области правоохранительные органы пресекли деятельность группы, организовавшей канал незаконной миграции. Расследование началось после задержания двух граждан Таджикистана на пограничном переходе в Усть-Луге.

Следственные действия привели полицию к целой сети, связанной с нелегальным оформлением мигрантов. Подозреваемые использовали поддельные документы, которые направлялись через почтовое отделение в Вырице в миграционные службы для постановки иностранных граждан на учет.

В качестве приглашающей стороны указывались жители Вырицы, которые даже не подозревали о махинациях. Поддельные штампы изготавливались в типографии на улице Красных Текстильщиков.

«За услуги мигранты платили по 10 тысяч рублей за человека. Во время обысков изъяты более 4 миллионов рублей наличными, а также поддельные печати Пограничной службы ФСБ и МВД», – сообщили в правоохранительных органах

Расследование продолжается, устанавливаются все участники преступной схемы и другие возможные эпизоды.

Фото и видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти