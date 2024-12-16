В Ленобласти раскрыли канал незаконной миграции: обыски, поддельные документы ФСБ и МВД, миллионы рублей наличными

В Ленинградской области правоохранительные органы пресекли деятельность группы, организовавшей канал незаконной миграции. Расследование началось после задержания двух граждан Таджикистана на пограничном переходе в Усть-Луге.
Следственные действия привели полицию к целой сети, связанной с нелегальным оформлением мигрантов. Подозреваемые использовали поддельные документы, которые направлялись через почтовое отделение в Вырице в миграционные службы для постановки иностранных граждан на учет.
В качестве приглашающей стороны указывались жители Вырицы, которые даже не подозревали о махинациях. Поддельные штампы изготавливались в типографии на улице Красных Текстильщиков.
Расследование продолжается, устанавливаются все участники преступной схемы и другие возможные эпизоды.
Фото и видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти