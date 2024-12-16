ЕС принял 15-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 84 лица, компании России, Китая и КНДР

Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций, направленный на усиление давления на Россию в сфере энергетики, обороны и транспорта. Новые ограничения затронули 54 человека, 30 организаций и 52 судна, причисленных к так называемому «теневому флоту» – все они, по мнению представителей ЕС, участвуют в транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, а также причастны к поставкам военной техники и обходу санкционных ограничений.

Санкции направлены на российские судоходные компании, транспортирующие сырье по морю. Вводятся полномасштабные запреты, включающие заморозку активов, запрет на поездки и предоставление экономических ресурсов.

Под санкции попали 52 судна, зарегистрированных в третьих странах. Они обвиняются в обходе механизма ограничения цен на нефть и поддержке энергетического сектора России.

Впервые Евросоюз ввел полномасштабные санкции против ряда китайских компаний, обвиняя их в поставках компонентов беспилотников для России. Экспортные ограничения также наложены на компании из Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ за помощь в обходе торговых ограничений или закупке чувствительных товаров.

Помимо судов и компаний, в 15-й пакет санкций вошли ограничения на поставку ряда технологий, включая товары двойного назначения, которые могут использоваться в военной промышленности.

Китай назвал введенные против своих компаний ограничения «недружественным шагом», подчеркивая, что они могут усугубить напряженность в торговых отношениях между Пекином и Брюсселем. Иран и ОАЭ пока не дали официальных комментариев, однако в индийских дипломатических кругах выражают недоумение, отмечая, что меры ЕС затрагивают суверенитет стран.