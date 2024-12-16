В России появится новый род войск

В составе ВС РФ появятся войска беспилотных систем.
У России появится новый род войск — «войска беспилотных систем». Их внедрение будет завершено в третьем квартале 2025 года. Об этом 16 декабря заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Инициатива будет реализовываться в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Глава государства поставил задачу наращивать производство различных робототехнических комплексов, в том числе беспилотных систем.
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09.12.2024 226