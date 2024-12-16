Стало известно, когда запустят открытое тестирование оплаты проезда по биометрии в метро Петербурга

Это может произойти уже после новогодних праздников.
Открытое тестирование системы оплаты проезда по биометрии в петербургском метрополитене планируется начать в 2025 году, сообщил старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов.
Сначала мы на себе потренируемся, потому что нельзя дать пассажирам сырой продукт. Думаю, что в начале следующего года, когда пройдут праздники, сможем начать открытое тестирование, — цитирует его «Фонтанка».
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16.12.2024 51