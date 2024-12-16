В Ленобласти поддержат рублем студентов, решивших стать родителями

Глава Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановления о дополнительной поддержке студенток, которые планируют материнство, и помощи с арендой жилья семьям с детьми с 2025 года

Согласно подписанным постановлениям единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей вводится для обучающихся по очной форме студенток при постановке на медицинский учет до 12 недель беременности.

Если у молодых родителей нет жилья в собственности, при рождении первого ребенка регион ежемесячно будет возмещать до 14 тысяч рублей стоимости аренды и до 21 тысячи рублей при рождении второго ребенка. Возраст родителей не должен превышать 35 лет. При этом не учитываются критерия нуждаемости.

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Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.