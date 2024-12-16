В Ленобласти поддержат рублем студентов, решивших стать родителями

Глава Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановления о дополнительной поддержке студенток, которые планируют материнство, и помощи с арендой жилья семьям с детьми с 2025 года
Согласно подписанным постановлениям единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей вводится для обучающихся по очной форме студенток при постановке на медицинский учет до 12 недель беременности.
Если у молодых родителей нет жилья в собственности, при рождении первого ребенка регион ежемесячно будет возмещать до 14 тысяч рублей стоимости аренды и до 21 тысячи рублей при рождении второго ребенка. Возраст родителей не должен превышать 35 лет. При этом не учитываются критерия нуждаемости.
Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет и запущен сервис «социальный калькулятор» на сайте Центра социальной защиты населения Ленобласти. На главную страницу сайта добавили разделы «Студенты», «Многодетные семьи», «Семьи с детьми-инвалидами», «Трудная жизненная ситуация», «Поддержка военнослужащий и их семей» для быстрой навигации в разделах.