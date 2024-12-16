Автовладельцам рассказали, как просто защитить машину от реагентов на дорогах

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Автоэксперт поделился рекомендациями по защите машины от разрушительного действия реагентов зимой.

Зимой автомобили больше подвержены негативному воздействию окружающей среды из-за дорожных реагентов, используемых для борьбы с ледяной коркой и снегом. Эти химические вещества при попадании на кузов машины провоцируют коррозию, также не лучшим образом обработка дорог сказывается и на резине.

По словам автоэксперта Алексея Кожухова, одним из самых доступных способов защиты кузова от реагентов является регулярная мойка. Специалист рекомендует мыть машину как минимум раз в неделю, уделяя особое внимание нижней части кузова, колесным аркам и днищу.

После мойки рекомендуется проводить обработку кузова антикоррозийными средствами, такими как жидкие воски, которые создают водоотталкивающий слой, защищая металл от проникновения влаги и реагентов, — рассказал эксперта Life.ru.

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