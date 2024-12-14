Владельцам авто с большим пробегом рассказали, какое масло лучше использовать

Среди автовладельцев бытует мнение, что при большом пробеге машины следует использовать более густое масло. Однако это, по мнению автоэксперта, ведет к негативным последствиям для мотора.

Редактор журнала «За рулем» Алексей Ревин советует владельцам автомобилей с большим пробегом с осторожностью переходить на масло повышенной вязкости.

По словам эксперта, более густое масло может привести к двум проблемам. Первая — перегрев двигателя из-за повышенного трения. Также удаление масляной пленки со стенок цилиндров будет затруднительно.