В Москве в результате взрыва погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, сообщили в СК.
Взрыв произошел 17 декабря около 6:11 на Рязанском проспекте. По данным следствия, было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Погибли двое военных.
Видео: Мэш
Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы, сообщили в СК России.
Вам будет интересно
В пассажирском автобусе, двигавшемся по маршруту №26 на Лиговском проспекте в Петербурге, произошел взрыв. Пострадала одна пассажирка. По предварительной информации, взорвался...
25.11.2024 486