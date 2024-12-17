В Москве в результате взрыва погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник, сообщили в СК.

Взрыв произошел 17 декабря около 6:11 на Рязанском проспекте. По данным следствия, было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Погибли двое военных.

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Возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи, криминалисты и оперативные службы, сообщили в СК России.