Студентка устроила взрывы петард в банке Гатчины

В отделении банка на Красной улице в Гатчине 16 декабря прогремели взрывы петард. По предварительным данным, пиротехнику подожгла 20-летняя студентка местного вуза.
Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы около 20:00. Из здания банка эвакуировали 15 человек. Пострадавших в результате взрывов нет.
Студентку задержали на месте. Полиция Гатчины завела уголовное дело по статье «Хулиганство». Девушка уже изолирована в камере на ближайшие двое суток. Сейчас правоохранители выясняют, кто и зачем управлял действиями студентки.
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