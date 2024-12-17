Студентка устроила взрывы петард в банке Гатчины

В отделении банка на Красной улице в Гатчине 16 декабря прогремели взрывы петард. По предварительным данным, пиротехнику подожгла 20-летняя студентка местного вуза.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы около 20:00. Из здания банка эвакуировали 15 человек. Пострадавших в результате взрывов нет.

Студентку задержали на месте. Полиция Гатчины завела уголовное дело по статье «Хулиганство». Девушка уже изолирована в камере на ближайшие двое суток. Сейчас правоохранители выясняют, кто и зачем управлял действиями студентки.