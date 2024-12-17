Подросток пытался поджечь отделение почты в Тихвине

Подросток пытался поджечь почтовое отделение в 1-м микрорайоне Тихвина 16 декабря. Очевидцы задержали на месте 15-летнего школьника, после чего вызвали полицию.

Полицейские выяснили, что молодой человек учится в девятом классе одной из местных школ. По предварительной информации, подросток действовал по указанию неизвестных лиц.

Полицейские изъяли с места происшествия канистру и спички. Заведено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное повреждение чужого имущества». Кто и зачем дал указания школьнику — выясняется.