Подросток пытался поджечь отделение почты в Тихвине

Подросток пытался поджечь почтовое отделение в 1-м микрорайоне Тихвина 16 декабря. Очевидцы задержали на месте 15-летнего школьника, после чего вызвали полицию.
Полицейские выяснили, что молодой человек учится в девятом классе одной из местных школ. По предварительной информации, подросток действовал по указанию неизвестных лиц.
Полицейские изъяли с места происшествия канистру и спички. Заведено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное повреждение чужого имущества». Кто и зачем дал указания школьнику — выясняется.
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