Подростка обвинили в растлении несовершеннолетней во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 16 декабря обратился 42-летний мужчина. По его словам, его 14-летнюю дочь растлил 17-летний подросток 12 декабря в период с 17:20 до 21:00.

Молодой человек приставал к несовершеннолетней в квартире в поселке Романовка.

После распития спиртных напитков подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Известно, что подозреваемый нигде не учится и не работает.