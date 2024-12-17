Травматизм на ж/д дорогах Ленобласти снизился в декабре почти на 15 % в сравнении с прошлым годом

Октябрьская железная дорога запустила профилактическую акцию, направленную на снижение травматизма на железнодорожных путях. Акция продлится до 19 декабря и призвана напомнить гражданам о необходимости соблюдать правила безопасности.

За 11 месяцев 2024 года по отношению к аналогичному периоду 2023 года на Октябрьской железной дороги вырос уровня травмирования на 7,2% – с 166 до 178 человек.

При этом на декабрь 2024 года в границах Ленинградской области общее количество травмирования граждан снизилось на 14,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – с 54 до 46 человек.