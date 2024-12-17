Дзюдоисты Ленобласти завоевали девять медалей на Кубке Губернатора

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Команда Ленинградской области завоевала девять медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо «Кубок Губернатора Ленинградской области», которые прошли в Коммунаре. На татами вышли более 125 спортсменов из 27 регионов страны.

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Фото: sport.lenobl.ru

Турнир проводится с 2018 года и уже стал традицией для региона. Сегодня в Ленинградской области этим видом спорта занимается более 6000 человек.

В составе сборной региона выступили 37 спортсменов. В копилке команды три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Санкт-Петербург занял второе место. Бронза досталась сборной Ингушетии.

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