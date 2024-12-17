Пьяный мужчина ударил сожительницу ножом в шею в Песочном

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Нож
Фото: Baltphoto.ru

В поселке Песочный задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство сожительницы.

По данным следствия, в ночь с 14 на 15 декабря в квартире на улице Пионерской между парой произошла ссора. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил женщину ножом в шею.

Пострадавшая смогла выжить, ее доставили в больницу, где медики оказали необходимую помощь. Заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Подозреваемого задержали. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста.

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21.05.2022 16600
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