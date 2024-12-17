Reuters: за убийством начальника РХБЗ Кириллова стоят спецслужбы Украины

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов был убит в результате операции Службы безопасности Украины (СБУ), утверждает Reuters со ссылкой на СБУ. Об этом же со ссылкой на источник пишет и BBC.

Собеседник Reuters добавил, что Украина считала Игоря Кириллова «военным преступником и абсолютно законной целью». Киев обвинял его в использовании химического оружия в зоне боевых действий (российские власти обвинения отвергали), пишет «Коммерсант».

Взрыв, в котором погиб генерал и его помощник, прогремел около шести утра во дворе жилого дома по Рязанскому проспекту в Москве. По информации СКР, взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял у подъезда. Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте (ст. 205 УК РФ), убийстве (ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).