Морозы до -23 градусов ударят в Ленобласти предстоящей ночью

Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти 18 декабря.
Местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -13…-18°С, местами до -23°С, на юго-западе местами до -10°С, днем -7…-12°С, местами до -16°С. На дорогах гололедица.
Вам будет интересно
Бюджетные варианты подарков: что подарить на Новый Год детям, родителям, второй половинке или коллегам?
Новогодние праздники приближаются, и многие теряются, не зная, что подарить близким, друзьям или коллегам, не оставшись при этом без гроша....
10.12.2024 2044