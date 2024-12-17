Госдума вводит уголовную ответственность за повторную продажу вейпов и табачной продукции несовершеннолетним

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за неоднократную продажу несовершеннолетним электронных испарителей (вейпов), табачной и никотинсодержащей продукции.
Поправки вносятся в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ, расширяя ее действие, которое ранее распространялось только на продажу алкоголя несовершеннолетним. Теперь под уголовную ответственность подпадают и повторные случаи продажи детям:
- табачной продукции;
- никотинсодержащей продукции;
- электронных систем доставки никотина, вейпов;
- кальянов и устройств для потребления никотина.
За повторное нарушение установлены следующие меры наказания:
- штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей;
- исправительные работы на срок до одного года;
- возможное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В апреле 2023 года Госдума уже принимала меры по ужесточению оборота вейпов, полностью запретив их продажу несовершеннолетним и увеличив штрафы за такие нарушения.
Законопроект прошел первое чтение и будет дорабатываться с учетом предложений и замечаний депутатов и профильных комитетов. Ожидается, что во втором и третьем чтениях документ будет рассмотрен в ближайшее время.