Госдума вводит уголовную ответственность за повторную продажу вейпов и табачной продукции несовершеннолетним

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за неоднократную продажу несовершеннолетним электронных испарителей (вейпов), табачной и никотинсодержащей продукции.

Поправки вносятся в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ, расширяя ее действие, которое ранее распространялось только на продажу алкоголя несовершеннолетним. Теперь под уголовную ответственность подпадают и повторные случаи продажи детям:

табачной продукции;

никотинсодержащей продукции;

электронных систем доставки никотина, вейпов;

кальянов и устройств для потребления никотина.

За повторное нарушение установлены следующие меры наказания:

штраф в размере от 50 до 80 тысяч рублей;

исправительные работы на срок до одного года;

возможное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Нам с вами надо продолжить заниматься вопросами защиты здоровья детей и по другим направлениям. Ну и, конечно, недопустимо, когда несовершеннолетним продают алкоголь, сигареты, вейпы и многое другое, что подпадает под запрет», – прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин

В апреле 2023 года Госдума уже принимала меры по ужесточению оборота вейпов, полностью запретив их продажу несовершеннолетним и увеличив штрафы за такие нарушения.

Законопроект прошел первое чтение и будет дорабатываться с учетом предложений и замечаний депутатов и профильных комитетов. Ожидается, что во втором и третьем чтениях документ будет рассмотрен в ближайшее время.