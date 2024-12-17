Федеральный преступник попался на краже спиртного в Петербурге

Росгвардейцы 16 декабря задержали в магазине на проспекте Луначарского в Петербурге 33-летнего уроженца Мурманска, объявленного в федеральный розыск.
В супермаркете около 17:43 сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим на вызов росгвардейцам персонал магазина объяснил, что один из посетителей пытался украсть алкоголь.
При проверке оказалось, что 33-летний мужчина находится в федеральном розыске за грабеж в Калининском районе. Задержанного, ранее неоднократно привлекавшегося к административной ответственности, доставили в полицию.
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28.11.2024 1987