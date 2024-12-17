Федеральный преступник попался на краже спиртного в Петербурге

Росгвардейцы 16 декабря задержали в магазине на проспекте Луначарского в Петербурге 33-летнего уроженца Мурманска, объявленного в федеральный розыск.

В супермаркете около 17:43 сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшим на вызов росгвардейцам персонал магазина объяснил, что один из посетителей пытался украсть алкоголь.

При проверке оказалось, что 33-летний мужчина находится в федеральном розыске за грабеж в Калининском районе. Задержанного, ранее неоднократно привлекавшегося к административной ответственности, доставили в полицию.