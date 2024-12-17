Топ-4 схемы, которые используют мошенники в новогодние праздники

В преддверии Нового года активизировались мошенники, использующие традиционные праздничные схемы обмана. Эксперты зафиксировали рост числа случаев поддельных розыгрышей подарочных сертификатов, фальшивых сайтов и выгодных предложений.

Количество подобных случаев, по данным департамента безопасности компании Wildberries&Russ, выросло на 90 % по сравнению с ноябрем.

Схема первая – фальшивые сертификаты

В мессенджере Telegram жертве предлагают «выиграть» сертификат на определенную сумму от известных маркетплейсов. Для этого нужно перейти по ссылке, где активируется бот – автоматический чат, который дает инструкции по получению приза.

Как правило, схема сводится к следующему:

жертве предлагают зарегистрироваться на стороннем сервисе, например, в букмекерской конторе;

оплатить «доступ к аналитике» или выполнение задания для участия.

После этого мошенники запрашивают данные банковских карт и личные реквизиты, а затем похищают средства с баланса.

Схема вторая – фальшивые сайты

Многие россияне в преддверии праздников активно покупают билеты на концерты, спектакли или авиарейсы, нередко попадая на поддельные сайты. Если на поддельном сайте ввести данные банковской карты, деньги будут списаны, а банк откажет в компенсации, поскольку операция была проведена самостоятельно.

Эксперты рекомендуют проверять сайты на подлинность:

ссылка должна начинаться с https, а рядом с адресной строкой должен отображаться значок замка;

официальные сайты выглядят продуманными и информативными, а поддельные – с ошибками и пустыми разделами.

Схема третья – инвестиции

В предновогодний период мошенники предлагают «уникальные» инвестиции с доходностью 50 % и более годовых. Жертв пытаются убедить, что предложение ограничено по времени. Деньги, переведенные на такой «вклад», оказываются на счетах мошенников.

Схема четвертая – соцвыплаты и доплаты

Под предлогом надбавок к пенсиям, выплат многодетным семьям или новогодних подарков от властей жертвам предлагают назвать данные банковской карты для «зачисления средств». В результате мошенники списывают все деньги с карты.

«Если вы выиграли в розыгрыше, напрямую обращайтесь к организатору. Для получения приза не нужно передавать персональные данные дистанционно. Лично – и только так. Все остальное – способ обмана», – подчеркивает эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко

Специалисты напоминают о нескольких простых правилах безопасности. Покупайте билеты и подарки только на официальных сайтах.

Используйте виртуальные банковские карты – их можно пополнить на определенную сумму, и даже если данные карты попадут к мошенникам, они не смогут украсть крупные суммы. Проверяйте значок https в адресной строке и избегайте сайтов с опечатками и подозрительными символами.