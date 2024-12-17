Топ-4 схемы, которые используют мошенники в новогодние праздники

В преддверии Нового года активизировались мошенники, использующие традиционные праздничные схемы обмана. Эксперты зафиксировали рост числа случаев поддельных розыгрышей подарочных сертификатов, фальшивых сайтов и выгодных предложений.
Количество подобных случаев, по данным департамента безопасности компании Wildberries&Russ, выросло на 90 % по сравнению с ноябрем.
Схема первая – фальшивые сертификаты
В мессенджере Telegram жертве предлагают «выиграть» сертификат на определенную сумму от известных маркетплейсов. Для этого нужно перейти по ссылке, где активируется бот – автоматический чат, который дает инструкции по получению приза.
Как правило, схема сводится к следующему:
- жертве предлагают зарегистрироваться на стороннем сервисе, например, в букмекерской конторе;
- оплатить «доступ к аналитике» или выполнение задания для участия.
После этого мошенники запрашивают данные банковских карт и личные реквизиты, а затем похищают средства с баланса.
Схема вторая – фальшивые сайты
Многие россияне в преддверии праздников активно покупают билеты на концерты, спектакли или авиарейсы, нередко попадая на поддельные сайты. Если на поддельном сайте ввести данные банковской карты, деньги будут списаны, а банк откажет в компенсации, поскольку операция была проведена самостоятельно.
Эксперты рекомендуют проверять сайты на подлинность:
- ссылка должна начинаться с https, а рядом с адресной строкой должен отображаться значок замка;
- официальные сайты выглядят продуманными и информативными, а поддельные – с ошибками и пустыми разделами.
Схема третья – инвестиции
В предновогодний период мошенники предлагают «уникальные» инвестиции с доходностью 50 % и более годовых. Жертв пытаются убедить, что предложение ограничено по времени. Деньги, переведенные на такой «вклад», оказываются на счетах мошенников.
Схема четвертая – соцвыплаты и доплаты
Под предлогом надбавок к пенсиям, выплат многодетным семьям или новогодних подарков от властей жертвам предлагают назвать данные банковской карты для «зачисления средств». В результате мошенники списывают все деньги с карты.
Специалисты напоминают о нескольких простых правилах безопасности. Покупайте билеты и подарки только на официальных сайтах.
Используйте виртуальные банковские карты – их можно пополнить на определенную сумму, и даже если данные карты попадут к мошенникам, они не смогут украсть крупные суммы. Проверяйте значок https в адресной строке и избегайте сайтов с опечатками и подозрительными символами.