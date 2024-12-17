Школьники Кировского района стали призерами конкурса «Мегаполис будущего»

Школьники из Кировского района Ленинградской области стали призерами всероссийского конкурса молодежных проектов «Мегаполис будущего», представив идеи по использованию возобновляемых источников энергии и созданию энергоэффективных домов.

Первое место завоевал проект «Энергоэффективность в домах будущего» учащегося Кировской средней общеобразовательной школы №1 Артема Перевозняка. Руководителем работы выступила педагог Наталия Перевозняк.

Третье место занял проект «Энергоэффективный дом моей мечты» воспитанника Районного центра дополнительного образования Романа Панкова под руководством педагога Ангелины Масловой.

Награды победителям вручила Маргарита Кропотова, начальник отдела координации мероприятий по популяризации энергосбережения Центра энергосбережения Ленобласти. Она также провела для учащихся Кировской школы №1 лекцию об энергосбережении, в ходе которой рассказала о способах снижения затрат, экономии ресурсов и уменьшения фонового потребления энергии.

Конкурс «Мегаполис будущего» ежегодно привлекает молодых инноваторов со всей страны и мотивирует их разрабатывать проекты, направленные на создание экологичных и энергоэффективных решений для городов будущего.