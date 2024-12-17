Сергей Перминов: Обеспечение условий для обучения и развития подрастающего поколения – одна из ключевых задач партии

Состоялся штаб «Единой России» и Минпросвещения по капремонту объектов образования. Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, как оценивает работу партии с федеральным ведомством в этом направлении, каких успехов уже удалось добиться и как с капремонтом школ и детских садов справляется Ленинградская область.
Также парламентарий уточнил, правда ли будут учитываться результаты работы по капремонту и строительству объектов образования при подготовке партийцев к выборам.
Как отметил секретарь Генсовета Владимир Якушев, к настоящему моменту в эксплуатацию уже введены 1682 детских сада и 1439 школ. В программе активно участвует и Ленинградская область. В этом году в ее рамках будут сданы шесть объектов, один из которых – Высокоключевая школа в Гатчинском округе. До 2027 года планируется отремонтировать еще 24 образовательных учреждения.