Сергей Перминов: Обеспечение условий для обучения и развития подрастающего поколения – одна из ключевых задач партии

Состоялся штаб «Единой России» и Минпросвещения по капремонту объектов образования. Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, как оценивает работу партии с федеральным ведомством в этом направлении, каких успехов уже удалось добиться и как с капремонтом школ и детских садов справляется Ленинградская область.

Также парламентарий уточнил, правда ли будут учитываться результаты работы по капремонту и строительству объектов образования при подготовке партийцев к выборам.

«Обеспечение достойных и современных условий для обучения и развития подрастающего поколения нашей страны – одна из ключевых задач партии. Программа капремонта была инициирована президентом на съезде «Единой России» в 2021 году и является частью Народной программы партии. Она реализуется совместно с Минпроствещения и дает хорошие результаты», – сказал Сергей Перминов

Как отметил секретарь Генсовета Владимир Якушев, к настоящему моменту в эксплуатацию уже введены 1682 детских сада и 1439 школ. В программе активно участвует и Ленинградская область. В этом году в ее рамках будут сданы шесть объектов, один из которых – Высокоключевая школа в Гатчинском округе. До 2027 года планируется отремонтировать еще 24 образовательных учреждения.

«Руководство партии недвусмысленно заявило, что работа в этом направлении – один из ведущих приоритетов в ближайшие годы. Люди, доверившие власть «Единой России», оценивают не намерения, а реальные достижения ее представителей. От качества работы депутатов на местах зависит отношение к партии, ее поддержка. Наработанный таким образом положительный опыт всегда востребован и партией учитывается», – резюмировал Сергей Перминов