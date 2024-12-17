Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест за участниками СВО на весь период службы по контракту

Государственная Дума приняла закон, гарантирующий сохранение рабочих мест за сотрудниками, заключившими контракт на военную службу в рамках специальной военной операции (СВО). Теперь трудовые договоры с такими работниками будут приостанавливаться на весь срок их службы, независимо от продолжительности контракта.

Ранее законодательство предусматривало сохранение рабочего места только на срок до одного года, что не распространялось на более длительные контракты.

«Принятый закон обеспечивает дополнительные гарантии для наших военнослужащих, позволяя им быть уверенными в сохранении своего рабочего места на весь период службы. Это важный шаг в поддержке участников специальной военной операции и их семей», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подчеркивал необходимость таких мер.

«Отсутствие законодательной нормы о сохранении рабочих мест для контрактников на срок более одного года может привести к их увольнению и затруднить получение социальных льгот и поддержки», – сказал Михаил Мишустин

Помимо сохранения рабочих мест за самими военнослужащими, закон предусматривает дополнительные гарантии для их семей. В частности, супруги военнослужащих, проходящих службу по контракту сроком более одного года, получают защиту от увольнения при сокращении штата, а также ограничения на привлечение к сверхурочной работе, служебным командировкам, работе в ночное время, выходные и праздничные дни.