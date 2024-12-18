Российских врачей освободили от уголовной ответственности по статье 238 УК

Госдума приняла законопроект об освобождении врачей от уголовной ответственности по статье 238 УК РФ, об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По этой статье предусмотрено до десяти лет лишения свободы за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если в результате по неосторожности лишились жизни два или более человека. Поправка дополнит статью примечанием, что она не распространяется на оказание медицинской помощи.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, число уголовных дел, инициируемых в соответствии со ст. 238, увеличивается ежегодно.